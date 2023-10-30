Василевский провёл первую тренировку на льду после операции

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что восстановление российского голкипера Андрея Василевского идёт по плану.

«Василевский уже выходит на лёд. Конечно, это не ускоряет его восстановление. Но нам приятно, что он опять с командой», — цитирует Купера в социальных сетях журналистка Габби Ширли.

В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей.

Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Ранее сообщалось, что трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.