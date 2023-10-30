Василевский провёл первую тренировку на льду после операции
«Василевский уже выходит на лёд. Конечно, это не ускоряет его восстановление. Но нам приятно, что он опять с командой», — цитирует Купера в социальных сетях журналистка Габби Ширли.
В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей.
Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).
Ранее сообщалось, что трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.