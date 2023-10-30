RT в Telegram
Подпишись

Василевский провёл первую тренировку на льду после операции

Короткая ссылка
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что восстановление российского голкипера Андрея Василевского идёт по плану.

«Василевский уже выходит на лёд. Конечно, это не ускоряет его восстановление. Но нам приятно, что он опять с командой», — цитирует Купера в социальных сетях журналистка Габби Ширли.

В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей.

Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Ранее сообщалось, что трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить