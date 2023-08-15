«Он думал только о других, не ныл, боролся»: хоккеист «Салавата Юлаева» Амиров скончался в 21 год от рака мозга

На 22-м году жизни умер российский хоккеист Родион Амиров. Последние полтора года нападающий «Салавата Юлаева» боролся с раком мозга, который ему диагностировали в феврале 2022-го. Спортсмен прошёл несколько курсов химиотерапии и уже думал о возвращении на лёд, но в октябре его состояние ухудшилось. Как рассказал агент Дэн Мильштейн, помочь ему пытались в Торонто, Москве и Мюнхене, но лечение не принесло результата.

«Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек»

14 августа стало чёрным днём как для российского, так и для мирового хоккея. После продолжительной борьбы с раком ушёл из жизни Родион Амиров, входивший в число самых талантливых российских игроков нового поколения. В феврале 2022-го у него была диагностирована опухоль головного мозга, из-за чего спортсмен был вынужден приостановить карьеру и заняться лечением. И хотя он прошёл несколько курсов химиотерапии, болезнь всё же взяла верх. Последние дни форвард «Салавата Юлаева» провёл в Германии.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни наш воспитанник, молодой и талантливый, яркий нападающий — Родион Амиров. Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлёты и падения. Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте уфимского клуба.

Соболезнования в связи с кончиной Амирова выразил и «Торонто», выбравший его в первом раунде на драфте НХЛ 2020 года. На большом экране фасада «Скотиабанк Арены» поместили изображение российского хоккеиста, а от лица клуба выступил его президент Брэндан Шэнахан, по словам которого «Мэйпл Лифс» опустошены трагической утратой. Легендарный канадец признался, что Амиров произвёл неизгладимое впечатление как на партнёров, так и на болельщиков канадской команды во время своих коротких визитов, а его позитивный настрой на протяжении всего периода борьбы с недугом вдохновлял людей вокруг него.

На новость о кончине Амирова отреагировали и в российской хоккейной семье. По окончании предсезонного матча между «Ак Барсом» и «Трактором» была объявлена минута молчания, некрологи опубликовали пресс-службы ФХР, КХЛ и представители лиги. В частности, в «Авангарде» назвали Родиона одним из самых мужественных молодых игроков, выразили соболезнования его близким и в ЦСКА.

«Сегодня российский и мировой хоккей понесли тяжёлую утрату — не стало 21-летнего Родиона Амирова, долгое время мужественно сражавшегося с болезнью. Родион был одним из самых талантливых хоккеистов страны и хорошим, отзывчивым человеком. Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Родиона», — говорится в заявлении действующего обладателя Кубка Гагарина.

Обратился к семье нападающего и главный тренер СКА Роман Ротенберг. По словам вице-президента ФХР, его шокировало известие о смерти Амирова.

«Мы потеряли брата, молодого парня, который мог бы жить, играть в хоккей, растить детей... Родион, ты был отличным игроком и хорошим человеком! Вся хоккейная семья молилась за тебя и делала всё, чтобы ты жил. Все наши мысли с тобой и твоими родными. Сил и мужества твоим близким. Покойся с миром», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

В свою очередь, агент Дэн Мильштейн рассказал о последних месяцах жизни форварда. По его словам, обострение болезни случилось в октябре 2022-го. Тогда у него был диагностирован рак четвёртой степени, а канадские врачи отводили ему не более шесть месяцев.

«Он вернулся в Россию, где доктора в Сколкове боролись за его жизнь ещё десять месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало... Но парень боролся. За полтора года, с февраля 2022-го, как бы плохо ему ни было, когда он уже не мог ходить и терял зрение, Родион ни разу не пожаловался ни на что», — цитирует Мильштейна «Матч ТВ».

По словам агента, в октябре Амиров отправился в Торонто не просто за очередным сеансом терапии, а с надеждой вновь выйти на лёд и возобновить тренировки. Но в это время его состояние ухудшилось. Как сказал Мильштейну на тот момент генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас, если тот не уедет домой прямо сейчас, то в будущем такой возможности может и не быть.

«Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы собрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялся. Спрашиваю у него: «Родион, ты как?» — «Да я нормально, больше переживаю за родителей». Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить», — признался представитель спортсмена.

Как сказал Мильштейн, главной мечтой Амирова было сыграть в матче НХЛ, а Дубас старался помочь ему в её осуществлении. Функционер договорился о его участии в предсезонной встрече с «Оттавой», был запущен процесс выдачи канадской визы родителям хоккеиста. Но надеждам не суждено было осуществиться.

«К сожалению, у него не получилось. Не хватило сил, координация была не та — он уже не мог стоять на коньках. Но вы можете найти фотографии, как Родион на арене машет рукой зрителям и хоккеистам», — добавил Мильштейн.

Звезда «Салавата» и молодёжной сборной России

Амиров родился 2 октября 2001 года в Салавате и всю спортивную карьеру провёл в местных хоккейных клубах. В сезоне-2016/17 он дебютировал за команду «Юлаева» не старше 16 лет и с ходу стал её вторым лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате, а в следующем уже вошёл в топ-7 лучших по очкам в юниорском первенстве. В 30 матчах он набрал 53 (24 + 29) очка и уступил лишь таким звёздным сверстникам, как Михаил Абрамов, Егор Чинахов и Арсений Грицюк.

Амиров не отличался габаритами, но обладал отличной скоростью и задатками снайпера, позволившими ему за несколько лет проделать путь от выступлений за коллектив МХЛ «Толпар» до основы «Салавата», в составе которого он впервые появился на льду 3 сентября 2019-го — во встрече с «Куньлунем». Первые очки он набрал уже в середине сентября, ассистировав Захару Арзамасцеву в противостоянии с «Авангардом», но счёт своим голам открыл лишь год спустя. В эпической «перестрелке» с «Витязем» (6:5) он с ходу оформил дубль и помог забить Евгению Лисовцу, а уже четверо суток спустя не дал уфимцам всухую проиграть «Автомобилисту» (1:4).

К этому моменту он успел закрепиться в юниорской сборной России, вместе с которой завоевал бронзу престижного Кубка Глинки / Гретцки и серебро чемпионата мира — 2019. На том турнире Родион был одним из лидеров национальной команды и её лучшим бомбардиром, отметившись шестью шайбами и тремя передачами. В общем рейтинге он занял седьмую строчку, а позади оставил будущих звёзд НХЛ — Тревора Зеграса из «Анахайма» и Лукаса Рэймонда из «Детройта».

Окончательно в числе самых талантливых российских хоккеистов Амиров укрепился в начале 2021-го, когда дебютировал на молодёжном первенстве планеты. В Ред-Дире он вновь стал лучшим бомбардиром команды, но не сумел привести сборную к медалям. Тогда подопечные Игоря Ларионова потерпели сокрушительное поражение от канадцев в полуфинале, а в матче за бронзу уступили финнам и второй раз за 11 лет остались без наград.

К тому моменту Амиров уже знал, в каком клубе сможет начать карьеру в североамериканской лиге. В октябре 2020-го «Торонто» выбрал его на драфте, а Дубас восхищался как скоростными качествами форварда, так и способностью приносить пользу при игре в меньшинстве. Возможно, это и побудило руководство «Мэйпл Лифс» не затягивать с подписанием молодого россиянина. Уже в апреле с ним заключили трёхлетний контракт и отправили в аренду в «Салават», где он смог бы развиваться вплоть до полноценного переезда в Канаду.

Однако начало следующего сезона получилось смазанным. В августе Амиров сломал ключицу в матче Кубка Республики Башкортостан и выбыл из строя на несколько недель, а в трёх сентябрьских встречах регулярного чемпионата КХЛ набрал лишь одно очко (передача в противостоянии со СКА), после чего был отправлен в «Торос». В Нефтекамске он не отметился результативными действиями и вернулся в Уфу, но уже в январе пропал из состава, имея в своём активе гол и две передачи за «Салават Юлаев». Спустя месяц у него диагностировали опухоль мозга.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки... Да, сейчас нелёгкие времена, но я убеждён, что победа близко, тем более с такой поддержкой! Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лёд — всё с учётом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем. Много сплю. Пока новости такие. Ещё раз: спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я всё пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил», — писал Амиров в социальных сетях.

Первый курс химиотерапии форвард завершил в апреле, следующий провёл через месяц, а уже в июле признался, что «восстановление проходит отлично». В октябре он посетил тренировочный лагерь «Торонто» и сам говорил о намерении вернуться на лёд в ноябре-декабре. Но внезапно появилась информации об ухудшении его состоянии и необходимости проведения дополнительного лечения.

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«Родион сначала лечился в Германии, потом продолжил в Москве. И потом уже проходил курс в клинике Уфы. Были положительные результаты. После прохождения лечения коллеги из «Торонто» попросили отправить Родиона к ним. Канадские врачи тоже хотели посмотреть на него. Кроме того, планировали, что он потренируется в силу своих возможностей... Мы, конечно, ждём Родиона. Верим, что лечение надолго не затянется. И сам он передаёт, что очень хочет вернуться на лёд, играть и помогать команде. При отъезде в Торонто так и сказал: «Вернусь и поборемся за Кубок». Мы очень надеемся, что Родион вернётся. Вся команда за него переживает. Мы стараемся быть постоянно на связи, — говорил в ноябре 2022-го гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Однако с тех пор новостей о положительной динамике не поступало. В ноябре тот же Баширов называл период лечения сложным, а ситуацию — серьёзной, отказываясь называть конкретные сроки возвращения спортсмена в состав. Не сулили ничего хорошего и слова Ротенберга, признававшегося, что говорить о нынешнем состоянии Родиона ему тяжело «прямо до слёз». При этом что в «Салавате», что в хоккейном сообществе продолжали поддерживать сражающегося с раком форварда. Клубы проводили всевозможные акции, а уфимцы в мае продлили с ним контракт на год.

«Рад, что Родион остаётся в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лёд. Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», — отмечал главный тренер коллектива Виктор Козлов.

Последнее публичное заявление представителей клуба по ситуации с Амировым появилось в конце июля. Баширов говорил об улучшении состояния спортсмена, делился его уверенностью в скором возобновлении карьеры и признавался, что верит в него и вновь ждёт увидеть в свитере команды. Но этого так и не произошло.