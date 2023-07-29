Гендиректор «Салавата Юлаева» верит, что Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд
- РИА Новости
«У него есть полная уверенность, что он выйдет на лёд. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел», — цитирует Баширова «Спорт-Экспресс».
По его словам, хоккеист продолжает работать, родители и клуб его очень поддерживают.
«Подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернётся, мы все его очень ждём», — добавил он.
В феврале 2022 года у 20-летнего форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым.