Гендиректор «Салавата Юлаева» верит, что Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о положительной динамике в лечении опухоли головного мозга у нападающего Родиона Амирова.

«У него есть полная уверенность, что он выйдет на лёд. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел», — цитирует Баширова «Спорт-Экспресс».

По его словам, хоккеист продолжает работать, родители и клуб его очень поддерживают.

«Подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернётся, мы все его очень ждём», — добавил он.

В феврале 2022 года у 20-летнего форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым.