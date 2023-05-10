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«Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Родион Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым» ещё на один год.
«Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым
  • Gettyimages.ru

«Рад, что Родион остаётся в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лёд. Родион постоянно на связи, весь сезон поддерживал команду», — сообщил главный тренер клуба Виктор Козлов.

В феврале 2022 года у 20-летнего форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Торонто» хочет вернуть из аренды нападающего «Салавата Юлаева» Амирова.

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