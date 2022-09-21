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«Торонто» хочет вернуть из аренды нападающего «Салавата Юлаева» Амирова

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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что канадский клуб хочет вернуть нападающего Родиона Амирова, находящегося в аренде в «Салавате Юлаеве».
«Торонто» хочет вернуть из аренды нападающего «Салавата Юлаева» Амирова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Слова специалиста передаёт журналист Дэвид Альтер в Twitter.

«Дубас рассказал, что в клубе надеются на возвращение Амирова в Европу после финального раунда химиотерапии, чтобы позднее он смог присоединиться к «Торонто»», — говорится в сообщении.

В данный момент российский нападающий выступает за «Салават Юлаев» на правах аренды. Амиров провёл 79 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Кубке Гагарина, в которых набрал 18 (10 + 8) очков.

В феврале 2022 года у 20-летнего форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в серии буллитов нанёс поражение хабаровскому «Амуру» в матче КХЛ.

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