«Торонто» хочет вернуть из аренды нападающего «Салавата Юлаева» Амирова
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Слова специалиста передаёт журналист Дэвид Альтер в Twitter.
«Дубас рассказал, что в клубе надеются на возвращение Амирова в Европу после финального раунда химиотерапии, чтобы позднее он смог присоединиться к «Торонто»», — говорится в сообщении.
В данный момент российский нападающий выступает за «Салават Юлаев» на правах аренды. Амиров провёл 79 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Кубке Гагарина, в которых набрал 18 (10 + 8) очков.
В феврале 2022 года у 20-летнего форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в серии буллитов нанёс поражение хабаровскому «Амуру» в матче КХЛ.