Боровшийся с раком хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года

Умер российский хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

Ему был 21 год.

Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Салавата Юлаева» верит, что Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд.