Боровшийся с раком хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
- РИА Новости
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Ему был 21 год.
Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.
«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — говорится в сообщении.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Салавата Юлаева» верит, что Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд.