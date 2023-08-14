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Боровшийся с раком хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года

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Умер российский хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров.
Боровшийся с раком хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Ему был 21 год.

Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Салавата Юлаева» верит, что Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд.

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