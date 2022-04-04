Амиров прошёл шестинедельный курс химеотерапии

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Российский нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого диагностировали опухоль головного мозга, прошёл шестинедельный курс химеотерапии.
Амиров прошёл шестинедельный курс химеотерапии
  • РИА Новости

Несмотря на диагноз, хоккеист возобновил тренировки и три раза в неделю выходит на лёд, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Спортсмен находится на лечении в Германии.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.

Ранее хоккеист Амиров заявил, что сохраняет позитивный настрой после обнаружения опухоли мозга.

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