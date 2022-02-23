Хоккеист Амиров заявил, что сохраняет позитивный настрой после обнаружения опухоли мозга

Российский нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, у которого диагностировали опухоль головного мозга, прокомментировал своё состояние.

«Люди смогут увидеть, что я делаю, и надеюсь, что они смогут этим вдохновиться. Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира», — цитирует Амирова Sportsnet.

По его мнению, никогда нельзя сдаваться, несмотря на любые препятствия. Также хоккеист подчеркнул, что вера в Бога придаёт ему сил и уверенности, что он сможет всё преодолеть.

«Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — добавил форвард.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.

Ранее агент Амирова сообщил, что хоккеист намерен вернуться на лёд, несмотря на опухоль мозга.