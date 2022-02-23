Агент Амирова сообщил, что хоккеист намерен вернуться на лёд, несмотря на опухоль мозга

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, рассказал о состоянии своего клиента, у которого диагностировали опухоль головного мозга.

«Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить клуб «Торонто Мейпл Лифс» и команду КХЛ «Салават Юлаев» за невероятную поддержку. На данный момент Амиров вместе с семьёй находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лёд три раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твёрдо намерен возвратиться в профессиональный хоккей», — написал Мильштейн в Twitter.

По его словам, он знаком с Родионом уже четыре года, но за последний месяц поведение спортсмена произвело на него ещё большее впечатление, чем его выступления на льду во время матчей.

«Опираясь на поддержку двух первоклассных организаций, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Родиону и его семье преодолеть этот трудный жизненный период», — добавил агент.

В этом сезоне КХЛ Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.

Ранее сообщалось, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга.