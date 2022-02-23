У хоккеиста «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль головного мозга

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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, который был выбран клубом на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году, диагностирована опухоль головного мозга.
У хоккеиста «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль головного мозга
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  • Legion-Media

«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон-2021/22 Родион начал в составе уфимского «Салавата Юлаева» в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления после этой травмы у него развились некоторые новые не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев», — цитирует Дубаса пресс-служба «Торонто».

По его словам, 20-летний игрок проходит лечение в Германии и не вернётся на лёд до конца сезона. Генеральный менеджер также отметил, что клуб находится в постоянном контакте с больницей, где находится нападающий.

«Родион пользуется полной поддержкой организации «Мэйпл Лифс», и мы будем продолжать обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса», — добавил Дубас.

От дальнейших комментариев по этому поводу клуб пока отказывается.

В этом сезоне КХЛ Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что победивший рак сноубордист Макс Пэррот выиграл золото в слоупстайле на ОИ-2022.

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