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Агент Мильштейн: Амиров думал только о других, не ныл, боролся

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Агент нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова Дэн Мильштейн рассказал, как хоккеист боролся с раком.

«Парень боролся. Когда он уже не мог ходить и терял зрение, Родион ни разу не пожаловался ни на что. Он ведь в октябре приезжал в Торонто не просто лечиться, а тренироваться.

Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы собрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялся. Спрашиваю у него: «Родион, ты как?» — «Да я нормально, больше переживаю за родителей». Он думал только о других. Не ныл, боролся», — приводит слов Мильштейна «Матч ТВ».

Мильштейн сообщил о смерти Амирова 14 августа.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова.

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