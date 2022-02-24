«Нужно всегда сохранять позитивный настрой»: у бывшего лидера хоккейной молодёжки Амирова выявили опухоль мозга

У 20-летнего воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга. Сейчас один из лидеров молодёжной сборной России по хоккею образца прошлого сезона проходит курс химиотерапии в Германии. Талантливый форвард уверен, что сможет справиться с коварной болезнью, и продолжает тренироваться. Его цель — дебютировать в НХЛ, ведь в 2020 году он был выбран в первом раунде драфта канадским «Торонто», но в сезоне-2021/22 остался в родном клубе набираться опыта.

Родион Амиров — один из самых талантливых воспитанников уфимской школы хоккея, а также лидер молодёжной сборной России образца прошлого сезона. На Кубке Карьяла — 2020, куда вместо основной национальной команды была заявлена молодёжная, юный форвард отметился заброшенными шайбами в трёх матчах подряд, получив впоследствии титул лучшего нападающего турнира. На молодёжном чемпионате мира он также был одним из самых заметных игроков, записав на свой счёт две шайбы и четыре голевые передачи.

В первом раунде драфта НХЛ 2020 года подающего надежды форварда выбрал канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс». Перед переездом за океан Амиров остался на один сезон в КХЛ, чтобы набраться опыта. А 23 февраля официальный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на генерального менеджера «Торонто» Кайла Дубаса сообщил о тяжёлой болезни россиянина.

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«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон-2021/22 Родион начал в составе уфимского «Салавата» в КХЛ, но пропустил его старт из-за травмы. В процессе восстановления у спортсмена появились новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали расширенных обследований в последние несколько месяцев. В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернётся к игре до конца сезона», — говорится в официальном заявлении.

Травму ключицы и сотрясение мозга от удара о борт, вынудившие его отправиться на лечение в Германию, хоккеист получил 29 сентября во время матча против «Автомобилиста». На восстановление у спортсмена ушло девять недель, а затем он вышел на лёд и провёл несколько матчей в чемпионате КХЛ.

В это время немецкие врачи попросили хоккеиста вернуться для углублённого обследования, так как их насторожили некоторые его показатели. Однако нападающий чувствовал себя хорошо, а активное распространение штамма коронавируса «омикрон» усложняло поездку за рубеж. Но после очередного матча, состоявшегося 3 января, Амиров почувствовал головокружение и заметил ухудшение зрения. В скором времени хоккеист приехал в Германию, и 28 января ему был озвучен тяжёлый диагноз.

Несмотря на это, спортсмен старается не просто не унывать, но и показывать положительный пример окружающим. Он подчёркивает, что в мире есть множество людей с самыми разными заболеваниями и каждому из них необходимо мыслить позитивно.

«Я стремлюсь сохранять позитивный настрой и хочу, чтобы люди думали обо мне в положительном ключе. У многих есть свои болезни и недуги. Я хочу личным примером показать, что могу дать людям надежду. Они могут следить за тем, что я делаю, и это, надеюсь, добавляет им позитива. Я мыслю позитивно», — говорит Родион.

У него уже прошла первая неделя химиотерапии. Некоторые лекарства вызывают тошноту, но в целом спортсмен чувствует себя хорошо. И ни на день не прекращает тренировки: три раза в неделю он работает на льду и каждый день занимается в тренажёрном зале.

«Я живу нормальной жизнью. Продолжаю тренироваться, кататься, заниматься в спортзале. Врачи меня в этом поддерживают. Я отрабатываю броски, работаю над руками, по сути, делаю те же упражнения, что и обычно, только самостоятельно», — рассказывает хоккеист.

Одним из главных стимулов для него служит возможность исполнить свою мечту и всё-таки сыграть в НХЛ.

«Мне нужно чувствовать, что я могу играть в лучшей хоккейной лиге мира. А вера в Бога даёт мне сил и уверенности в том, что я всё преодолею», — подчёркивает спортсмен.

У Амирова перед глазами множество положительных примеров, когда спортсмены справлялись с аналогичными заболеваниями и успешно продолжали карьеру. Один из них — канадский сноубордист Макс Парро, который узнал о диагнозе «лимфома Ходжкина» вскоре после того, как завоевал серебряную медаль Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Он пережил 12 циклов химиотерапии и победил рак, а на Играх в Пекине завоевал две медали — золотую и бронзовую. По сообщениям СМИ, Родион попросил контакты Парро, чтобы связаться с ним после Олимпиады.

«Никогда нельзя сдаваться. Все испытания на жизненном пути нам посылают для того, чтобы мы их преодолевали. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — уверен хоккеист.

В России известие о заболевании Амирова встретили с сочувствием и готовностью оказать всестороннюю поддержку. Так, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пожелал спортсмену скорейшего выздоровления и обещал оказать любую помощь.

«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, Федерация хоккея России готова оказать любую помощь, которая потребуется, — от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», — цитирует ТАСС Третьяка.

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков затруднился ответить, сможет ли Амиров вернуться в хоккей после болезни.

«Диагноз очень серьёзный, тяжёлый. Хочу пожелать ему терпения, предстоит тяжёлое лечение. Но думаю, молодой возраст и эффективное лечение, которое у нас действительно разработано, помогут Амирову. Сейчас никто не сможет сказать, вернётся ли он в спорт после лечения», — отметил специалист.

Со словами поддержки Амирову в соцсетях выступил ряд клубов КХЛ, в том числе «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Сообщение в официальном аккаунте уфимской команды в Instagram, озаглавленное «Родион, мы с тобой», собрало несколько сотен комментариев всего за пару часов. Сам Амиров читает все пожелания и слова поддержки, и это также добавляет ему положительных эмоций.

«Всем большое спасибо!» — написал свой комментарий хоккеист.