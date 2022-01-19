Гол-шедевр Овечкина, два паса Кузнецова, серия Кучерова и 31 сейв Варламова: как россияне стали звёздами дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 757-ю шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом». Благодаря этому российский форвард обошёл Майка Модано в списке лучших бомбардиров и приблизился к Яромиру Ягру по числу голов за карьеру. В свою очередь, два очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» взять верх над «Лос-Анджелесом», а 31 сейв Семёна Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Филадельфией».

Погоня Овечкина за Ягром

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ запомнился рядом напряжённых противостояний, одно из которых состоялось в столице США. Пребывающий в кризисе «Вашингтон» принимал «Виннипег» и рисковал лишиться места в топ-5 Восточной конференции. В последних шести встречах подопечные Питера Лавиолетта потерпели пять поражений, и ещё одна неудача предоставляла «Торонто» и «Питтсбургу» отличные шансы обойти конкурентов. Но с этим были не согласны российские лидеры «столичных», чьи усилия во многом помогли им отпраздновать победу.

Начали хозяева крайне неважно, уже к третьей минуте пропустив два безответных гола, но достаточно быстро сумели восстановить паритет. Сначала Александр Овечкин прорвался к воротам «Виннипега», разыграл «двоечку» с Гарнетом Хэтэуэем и мощным кистевым броском сократил отставание в счёте. Местные комментаторы поспешили отметить эффектный пас американца, но по-настоящему роскошным получился перевод Евгения Кузнецова. Именно россиянин подхватил шайбу в своей зоне и исполнил точную передачу на границу синей линии.

Благодаря этому Овечкин не только отличился в третьем матче подряд и в 50-й раз поразил ворота «Джетс», но также сделал очередной шаг на пути к лидерству в списке снайперов за всю историю НХЛ. Александр забросил 757-ю шайбу и приблизился к занимающему третью строчку Яромиру Ягру на расстояние девяти голов. Помимо прочего, россиянин обошёл американца Майка Модано и вышел на чистое 24-е место по числу очков за карьеру.

Если говорить о нынешнем сезоне, то гол в ворота «Виннипега» помог Овечкину возглавить как снайперскую, так и бомбардирскую гонки. Теперь в его активе значится 55 (27 + 28) очков — на одно больше, чем у форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (26 + 28). Далее идут партнёр немца по «Ойлерз» Коннор Макдэвид (19 + 34) и нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (15 + 38). Правда, все они провели меньше матчей.

На этом подвиги капитана «Вашингтона» закончились, но его почин поддержали соотечественники. Уже в начале второго периода Дмитрий Орлов получил пас неподалёку от синей линии и роскошным броском прошил Коннора Хеллебака. Он же поучаствовал в результативной комбинации в овертайме. К этому моменту коллективы успели обменяться точными бросками, а победный на свой счёт записал Том Уилсон. Причём важнейшую роль вновь сыграл Кузнецов. Российский форвард проехал через всю площадку, эффектным финтом разобрался с защитником и выкатил шайбу точно на крюк канадцу.

«Я надеялся, если честно, что Кузя всё сделает сам. Но я просто попытался дать ему больше ледового пространства. Он набрал очень хороший ход, и я знал, что он будет искать меня, когда прорвётся к воротам», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

Как и Овечкин, Кузнецов продлил результативную серию до пяти матчей. На данный момент форвард имеет в своём активе 39 (12 + 27) баллов в 37 встречах и по количеству очков в среднем за игру идёт по рекордному для себя графику. Сопоставимые показатели он демонстрировал лишь раз в карьере — в сезоне-2017/18 (83 очка в 79 матчах). И именно в тот год «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.

Феноменальная форма Кучерова и серия Свечникова

Камбэк пришлось организовывать и хоккеистам «Тампа-Бэй». К середине второго периода они уступали «Лос-Анджелесу» со счётом 1:2, но в оставшееся время пять раз поразили ворота соперника. При этом сами пропустили лишь дважды, за что стоит поблагодарить Андрея Василевского. Российский голкипер отметился 32 сейвами и укрепил преимущество по числу побед в сезоне. На его счету таковых значится 23.

Тем не менее главными звёздами встречи стали Виктор Хедман и Никита Кучеров. На двоих они организовали три из шести голов «Лайтнинг», причём в двух случаях ассистировали друг другу. На 34-й минуте швед нашёл партнёра в левом круге вбрасывания и помог тому отличиться в большинстве, а в середине заключительного периода россиянин вернул должок. Форвард выиграл борьбу у борта и выкатил пас защитнику. Тому оставалось лишь «расстрелять» вратаря.

В итоге, «Тампа-Бэй» одержала уверенную победу и сравнялась с лидером Восточной конференции — «Флоридой», а Кучеров продолжил поражать своей потрясающей формой. Россиянин лишь 6 января вернулся в строй после тяжёлой травмы и уже успел набрать 11 (4 + 7) очков. За этот отрезок больше лишь у Брэда Маршана (9 + 4) из «Бостона» и партнёров по «Колорадо» — Микко Рантанена (5 + 8) и Нэйтана Маккиннона (6 + 6).

На их фоне показатели Андрея Свечникова смотрятся не так впечатляюще, но молодому россиянину тоже есть чем похвастать. В последних двух играх он не неизменно отмечался двумя результативными действиями. Сначала он дважды ассистировал партнёрам в противостоянии с «Ванкувером», а затем поучаствовал в разгроме «Бостона». На седьмой минуте он нашёл на пятачке Еспери Котканиеми, а в середине третьего периода и сам огорчил Линуса Ульмарка.

Но не только российские нападающие стали главными действующими лицами игрового дня. Второй звездой матча с «Филадельфией» был признан Семён Варламов. Голкипер «Айлендерс» 31 раз выручал своих партнёров, а менее чем за минуту до конца второго отрезка совершил маленькое чудо. После дальнего броска Расмуса Ристолайнена шайба просочилась между щитков вратаря, но тот сориентировался и успел накрыть её ловушкой прямо на линии ворот.

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Варламов продолжил спасать и по окончании завершившегося вничью основного времени, не сделал исключения в серии буллитов. Ни один из девяти хоккеистов «Флайерз» не сумел справиться с россиянином, включая капитана команды Клода Жиру и Ивана Проворова. Подопечные Барри Тротца поддержали своего голкипера и вымучили победу. Решающим стал точный бросок Оливера Вальстрёма.

«Да уж, давно я не был в такой ситуации. Сегодня был очень напряжённый момент, слишком много буллитов… Но я рад, что мы в итоге победили… Как мне показалось, пару раз удача была на моей стороне. Соперник не попадал в ворота. Но у меня была довольно хорошая тактика на серию буллитов, и в итоге всё отлично сработало», — сказал Варламов.

Похвалил вратаря и наставник команды из Нью-Йорка. Тротц высоко оценил выступление россиянина и признался, что в коллективе его очень ценят.

«Сегодня Варламов показал выдающуюся игру. Конечно же, оба вратаря во время серии буллитов сыграли по-настоящему здорово. Встреча получилась равной. Обе команды создавали моменты и в целом действовали хорошо. Варламов — это один из тех парней в команде, которого все обожают. Все хотят видеть таких игроков в своём коллективе. Варламов — отличный товарищ по команде и настоящий профессионал. Я знаю, что он очень хотел одержать эту победу, а остальные ребята хотели помочь ему это сделать. Все парни хотят играть не только за себя, но и за любимых партнёров по команде и хороших людей. Безусловно, Варламов подходит под обе эти категории», — заявил тренер.