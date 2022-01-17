«Он похож на Халка»: Овечкин дважды отличился за выходные и сократил отставание от Ягра до 10 голов

Александр Овечкин в прошедшие выходные забросил по шайбе в матчах с «Айлендерс» и «Ванкувером», догнав в бомбардирской гонке нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. В списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в истории россиянин сократил до десяти шайб отставание до Яромира Ягра (766), занимающего третью строчку. По мнению главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, капитан «Вашингтона» будет играть до тех пор, пока не побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин в прошедшие выходные прервал голевую засуху, длившуюся четыре матча. Форвард «Вашингтона» сначала отличился в противостоянии с «Айлендерс» (2:0), а затем поразил ворота «Ванкувера» (2:4), выйдя на первое место в списке лучших бомбардиров лиги. До этого в последний раз он забивал 1 января в игре с «Детройтом» (3:1).

Возможно, не самая лучшая статистика россиянина в начале года была связана с повреждением верхней части тела, о котором форвард ранее рассказал журналистам. При этом Овечкина называют единственным игроком «Вашингтона», кто не пропустил ни одного матча своей команды в сезоне.

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Вернуться к голевому ритму Александру удалось в игре с «Айлендерс». Шайбу, заброшенную форвардом «Вашингтона» в этой встрече, нельзя назвать выдающейся. Россиянин отличился на последней минуте после того, как соперник снял вратаря. В противостоянии с «Ванкувером» форвард сумел забить гол уже в привычном для себя стиле. «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве, а дальше сработал классический сценарий: Евгений Кузнецов сделал передачу на синюю линию Джастину Шульцу, который доставил шайбу Овечкину, и россиянин нанёс мощный удар по воротам.

Благодаря этой шайбе капитан «Вашингтона» сравнялся с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем по голам и очкам в сезоне. Интересно, что в последний раз Александр лидировал в бомбардирской гонке семь лет назад — 20 марта 2015 года.

Нападающий «Кэпиталз» открыл счёт в матче 130-й раз в карьере. Только двое игроков в истории делали это чаще: Яромир Ягр (135) и Бретт Халл (131). Также гол стал для форварда 276-м в большинстве — это обновление его же рекорда.

Кроме того, Овечкин смог переиграть 153-го голкипера в карьере — Тэтчера Демко, а также вышел на 24-е место по очкам в истории (1374), сравнявшись с Майком Модано.

Россиянин приблизился к Ягру в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата за всю историю лиги. Теперь на его счету 756 голов. До чеха осталось всего десять.

Символично, что ровно 16 лет назад — 16 января 2006 года — Овечкин забросил шайбу в ворота «Финикса» (6:1), которая была признана каналом ESPN лучшей в истории НХЛ.

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро, который возглавлял «Вашингтон» с 2007 по 2012 год, признался после матча, что его восхищает игра россиянина.

«Знаете, когда он забил, то я даже не смотрел на Овечкина. Он глядел прямо на меня, а я ему сказал: «Больше не надо (голов)». Потому что у него есть тенденция… Если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него, наверное, было бы 110 шайб в год. Он набирает обороты и удивляет меня в своем возрасте», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Однако больше в матче Александру отличиться не позволили, и хотя «Вашингтон» открыл счёт, выиграть домашний матч у подопечных Питера Лавиолетта не получилось. «Ванкувер» забросил три шайбы подряд: дубль оформил Элиас Петтерссон. А когда «Кэпиталз» проснулся в третьем периоде, снова реализовав большинство, спасти игру не хватило времени. Столичный клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

Как рассказал Овечкин после встречи, его команда не так активно действовала в атаке в игре с «Ванкувером».

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«У нас были хорошие шансы забить, но мы этого не сделали. Во втором перерыве говорили, что нужно больше бросать по их воротам. Но надо признать, что мы недостаточно активно шли на их пятачок, особенно когда бросали от синей линии. Мы просто стреляли с периметра, и вратарь видел каждый бросок. Если ты не создаёшь трафик перед чужими воротами, победить тяжело. Поэтому мы посмотрим видео, внесём изменения в игру и поедем дальше», — сказал россиянин.

Куда более разговорчив был главный тренер «Кэнакс». Накануне матча, рассуждая о том, как остановить Овечкина, Будро отшутился, предложив увезти форварда куда-нибудь подальше, например, в Вирджинию, и оставить там. А затем, рассуждая уже серьёзно, специалист признал, что с таким нападающим очень трудно справиться, учитывая, как он умеет приспосабливаться к ситуации и постоянно меняющейся игре в целом.

«Чем больше ты его бьёшь, тем больше он похож на Халка. Чем больше он злится, тем сильнее становится. И ты хочешь, чтобы он заснул», — сказал Будро.

При этом наставник «Ванкувера» высказал уверенность, что россиянин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Он будет играть до тех пор, пока не добьётся цели. Это я вам точно говорю», — добавил наставник.

Приблизиться к желаемой цели Овечкин сможет уже в ближайшие две недели.