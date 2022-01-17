Тренер «Ванкувера» высказался о результативности Овечкина после матча с «Вашингтоном»

Тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча результативного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон», — приводит слова Будро журналист Стефен Уайно в Twitter.

В матче с «Ванкувером» Овечкин забросил свою 756-ю шайбу в НХЛ в карьере. Тем не менее «Вашингтон» проиграл со счётом 2:4.

В текущем сезоне на счету Александра 26 голов и 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой матча с «Кэнакс».