Тренер «Ванкувера» высказался о результативности Овечкина после матча с «Вашингтоном»
«Если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон», — приводит слова Будро журналист Стефен Уайно в Twitter.
В матче с «Ванкувером» Овечкин забросил свою 756-ю шайбу в НХЛ в карьере. Тем не менее «Вашингтон» проиграл со счётом 2:4.
В текущем сезоне на счету Александра 26 голов и 28 результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой матча с «Кэнакс».