Великая восьмёрка: чего добился Овечкин в 2021 году

Для Александра Овечкина минувший год в НХЛ получился неоднозначным. С одной стороны — попадание в ковидный протокол и неприятная травма, из-за которой капитан «Вашингтона» пропустил концовку регулярного чемпионата, неудачное выступление в плей-офф и антирекорд по заброшенным шайбам в сезоне-2020/21. С другой — подписание пятилетнего контракта с «Кэпиталз», потрясающий старт нового сезона и четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Каким был 2021 год для российского хоккеиста — в материале RT.

В декабре 2021-го Александр Овечкин принял участие в блиц-опросе, посвящённом его карьере в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Вашингтона» не допустил ни одной ошибки, правильно ответив на все заданные ему вопросы, касающиеся событий последних 16 лет. В частности, он вспомнил, сколько шайб забросил в дебютном сезоне (52), назвал голкипера, в ворота которого оформил первый хет-трик (Жан-Себастьян Жигер из «Анахайма»), а также ответил, кого в своё время обогнал в списке лучших российских снайперов в НХЛ (Сергея Федорова). Мы не будем так глубоко уходить в историю и вспомним лишь как прошёл минувший год для спортсмена. В начале 2021-го некоторые списывали его со счётов, а в конце досрочно стали называть лучшим игроком регулярного чемпионата.

Ковидный протокол — не шутка

Прошлый сезон НХЛ из-за пандемии коронавируса начался только 13 января. Количество матчей в регулярном чемпионате было сокращено, и времени на раскачку у клубов и игроков не было. В преддверии старта соревнований болельщиков «Вашингтона» волновал вопрос, продлят ли контракт с Овечкиным. Сам россиянин вёл себя непринуждённо и в шутку объяснял промедление тем, что он хочет подписать соглашение на 15 лет.

Первые матчи регулярного чемпионата получились не самыми результативными для капитана команды. Александр смог отличиться лишь в третьей встрече — с «Питтсбургом». Правда, тот матч «Кэпиталз» всё равно проиграли в серии буллитов. А затем Овечкин вместе с Дмитрием Орловым, Евгением Кузнецовым и Ильёй Самсоновым оказались в центре скандала. Во время выезда на игры с «Пингвинз» хоккеисты провели время в одном гостиничном номере, не соблюдая ковидный протокол.

Санкции от НХЛ последовали моментально и были очень жёсткими: спортсменов отстранили на четыре игры, запретили им тренироваться. «Вашингтон» также стал первым клубом лиги, который понёс серьёзное денежное наказание — штраф в размере $100 тыс.

Хоккеисты подверглись критике со стороны болельщиков, поскольку команда на ровном месте лишилась по сути целого звена и основного вратаря. Овечкин не стал отмалчиваться, вежливо извинившись перед всеми за допущенную ошибку, и пообещал, что такого больше не повторится.

Лишь 30 января Александр вернулся к тренировкам. За это время некоторые американские издания успели внести его в число потенциальных свободных агентов НХЛ. Но в первом же матче после десятидневного перерыва капитан «Вашингтона» забил в овертайме победную шайбу в ворота «Бостона» и по итогам встречи получил от команды повязку кобры, которая вручается лучшему нападающему встречи.

Respect his Gr8ness pic.twitter.com/DYugWlw9PW — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Лучший в матче после стычки

В феврале Овечкин за 12 матчей набрал 10 (5+5) очков, причём четыре из них — в одной игре. Начались мелкие проблемы со здоровьем, из-за которых Александр пропустил несколько занятий команды. Впрочем, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт продолжал рассчитывать на форварда.

Кроме того, даже не забивая, Овечкин умудрялся становиться первой звездой матча. В первой мартовской игре с «Бостоном» (2:1 Б) Александр за 23 минуты совершил пять бросков и заработал показатель полезности «-1». Однако он оставался одной из главных фигур на льду, совершив шесть силовых приёмов. В третьем периоде между Овечкиным и форвардом «Брюинз» Трентом Фредериком возник конфликт. После того, как американец дважды ударил Александра по рукам, он получил клюшкой между ног. По итогам эпизода оба игрока были удалены на две минуты.

Интересно, что дополнительных санкций со стороны НХЛ к капитану «Вашингтона» не последовало. Это вызвало негодование в определённых кругах спортивной общественности, которая требовала дисквалификации россиянина на несколько встреч.

Неприятный инцидент в матче с «Бостоном» и отсутствие голов привели к тому, что Овечкин оказался в символической сборной худших игроков первой части регулярного чемпионата НХЛ, которую составило издание The Athletic. А чуть позже появилась ещё одна неприятная новость: переговоры о контракте форварда перенесены на апрель. Причём, как сообщалось, инициатором этого стал сам россиянин.

К середине марта Александр потихоньку начал напоминать себя прежнего. Выдал пятиматчевую голевую серию и вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито, а главное — вновь заставил болельщиков восхищаться своей игрой. В одной из встреч с «Нью-Джерси» он не только забил гол, но и спас команду от неминуемого овертайма: за две секунды до конца встречи канадский защитник «Дэвилз» Тай Смит нанёс бросок по воротам, однако Овечкин его заблокировал. По итогам месяца капитан «Кэпиталз» вошёл в число трёх лучших российских игроков в НХЛ. За 14 матчей он забросил 11 шайб, существенно поправив свою статистику.

В середине апреля на трибунах появился самый главный болельщик Овечкина. На игру с «Филадельфией» вместе с мамой впервые в сезоне пришёл старший сын россиянина — Сергей. У «Флайерз» в этом матче не было шансов. При поддержке родных капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал голевую передачу, а команда выиграла 6:1.

Антирекорд и сломанная клюшка

Увы, вслед за белой полосой вновь последовала чёрная. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся 22 апреля, Овечкин получил повреждение за несколько минут до конца основного времени и покинул площадку. Встреча закончилась победой «Вашингтона» в серии буллитов.

Поначалу казалось, что ничего страшного в этой травме нет. Овечкин четвёртого мая вышел на встречу с «Рейнджерс», однако смог провести на льду всего одну смену — 39 секунд, после чего больше в игру не вступал. Какая именно травма была у россиянина, клуб не уточнял, традиционно ограничиваясь формулировкой «нижняя часть тела». Становилось тревожно. Александр впервые в карьере пропустил 11 матчей за сезон.

Вновь выйти на лёд Овечкину удалось только 11 мая — в последнем матче «Вашингтона» в регулярном чемпионате против «Бостона». Отличиться в этой встрече не получилось и Александр установил личный антирекорд по количеству голов в НХЛ. В 45 матчах он забросил всего 24 шайбы. Предыдущим худшим результатом Овечкина были 32 гола в сезонах-2010/11 и 2012/13. Прервалась и его 15-летняя серия с 30+ голами за сезон.

Провальным оказалось и выступление «Вашингтона» в плей-офф. Команда вылетела в первом раунде, уступив «Бостону» со счётом 1:4 в серии. Овечкин делал всё, что мог, и эмоционально реагировал на неудачи. Третью встречу «Вашингтон» проиграл в овертайме: голкипер Илья Самсонов не смог выручить команду. Александр был настолько расстроен, что сломал клюшку о борт, а затем на русском отругал партнёров.

Отказ от чемпионата мира

После такой концовки сезона у капитана «Вашингтона» не было ни сил, ни желания ехать на чемпионат мира в Ригу, где национальная команда ждала его с распростёртыми объятиями. В итоге тренерский штаб сборной отпустил его отдыхать и залечивать травмы. Россия вылетела из турнира на стадии 1/4 финала.

Основной темой для обсуждения вновь стал контракт россиянина с «Кэпиталз». Как оказалось, «Вашингтон» тянул не просто так. Появилась версия, что клуб отложил подписание соглашения до завершения проекта расширения «Сиэтла». Пока Овечкин оставался свободным агентом, «Вашингтону» не нужно было включать его в свой список защиты, что позволяло оградить другого форварда от выбора «Кракен». Аналогичную стратегию клуб использовал с Ти Джеем Оши и проектом расширения «Вегаса» в 2017 году.

Эта теория подтверждалась и поведением Овечкина. Он спокойно занимался своими делами: инвестировал в женскую футбольную команду «Вашингтон Спирит», проводил время с семьёй, играя с детьми в хоккей, отправился на отдых в Турцию и даже был рекомендован к публичной защите научной диссертации. При этом россиянин не исключал возможности возвращения в московское «Динамо».

«Переживаний по поводу контракта у меня нет. Если не подпишу его, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», переговоры ведутся до сих пор. Поживём — увидим. Нет ли шансов, что в этом сезоне перейду в «Динамо»? Всё может быть», — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ» в середине июля.

Сказочный контракт

Возвращаться в КХЛ Александру не понадобилось. Уже 27 июля он подписал соглашение с «Вашингтоном». Причём на очень хороших условиях. Ему был предложен контракт на пять лет с зарплатой $9,5 млн в год. Интересно, что сам хоккеист предлагал куда более скромные условия.

«Я не собирался никуда уходить. Хотел подписать контракт на три года. Но мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять», — цитировал Овечкина журналист Иэн Оланд.

Следующие месяцы прошли на позитивной волне. Александр отметил день рождения, а также начал готовиться к выступлению на Олимпиаде. Международная федерация хоккея и НХЛ договорились, что игроки лиги смогут поехать в Пекин, если не ухудшится эпидемиологическая обстановка. У форварда появился шанс побороться за медали Игр, которых, несмотря на долгую карьеру, в его послужном списке до сих пор нет.

Несмотря на не самый удачный сезон-2020/21, верили в Александра и тренеры сборной России. В начале октября он вошёл в число трёх первых хоккеистов, вызванных на Олимпиаду. Как назло, сразу после объявления состава Овечкин получил травму в предсезонном матче с «Филадельфией». Возможно, в том числе и эта новость спровоцировала скандальное интервью бывшего тафгая Джона Скотта. Он заявил, что «Кэпиталз» в новом сезоне не попадёт в плей-офф, а Овечкин «закончился» и вряд ли забросит 30 шайб за сезон.

Возвращение Великого

Как оказалось, слова Скотта были очень опрометчивыми. В первом же матче сезона с «Рейнджерс» (5:1) Овечкин забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами, после чего вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба.

В семи следующих матчах Александр стабильно набирал очки, а в игре с «Баффало» 8 ноября догнал в списке лучших снайперов НХЛ Бретта Халла (741). В конце ноября в игре с «Монреалем» (6:3) Овечкин оформил ассистентский хет-трик и напомнил, что умеет не только забивать, но и ассистировать партнёрам. В итоге в первых 20 встречах сезона россиянин набрал 33 (15+18) очка, обновив своё лучшее достижение сезона-2008/09.

Канадский журналист Брэди Треттенеро после этой встречи написал Twitter: «Александру 36 лет, и это его 17-й сезон в НХЛ. Русская машина и правда никогда не ломается».

Удивительно, но именно этот сезон — пока один из лучших в карьере россиянина. Впервые он набрал 40 очков за 26 матчей, а минувшей ночью Александр вышел на первое место в истории НХЛ по числу голов в большинстве (275), обойдя Дэйва Андрейчука.

Сам спортсмен объясняет свой успех тем, что ещё не устал от хоккея.

«Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет... Я до сих пор стараюсь готовиться к каждому матчу, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьёзных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета — когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь выступать больше и лучше», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Новый 2022 год россиянин начал с дубля в матче с «Детройтом». Два его гола в концовке встречи позволили «Вашингтону» вырвать волевую победу — 3:1. Нападающий делит лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». В активе обоих по 24 шайбы. А по количеству баллов по системе «гол + пас» он располагается третьим (24+26), уступая лишь Драйзайтлю и его одноклубнику Коннору Макдэвиду.

Наконец, в списке самых результативных хоккеистов в истории лиги Овечкин достиг отметки в 754 шайбы и сократил отставание от идущего третьим Яромира Ягра (766). Впереди также Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

К слову, чешский форвард иронично подошёл к поздравлению с новогодними праздниками. В своём Twitter он выложил фото в костюме Санта-Клауса со словами: «Счастливого Рождества всем вам. Моя работа Санты в этом году закончена, так что теперь я могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови».

Однако есть в этой истории и ложка дёгтя. Игроки НХЛ всё-таки не поедут на Олимпиаду в Пекине. Таким образом, одной мечте Овечкина, похоже, всё-таки не суждено сбыться. Теперь можно сосредоточиться на погоне за легендарным канадцем.