Овечкин — о своей результативности в 36 лет: я ещё не устал от хоккея

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что мы хорошо подготовились к нынешнему чемпионату. В прошлом году, когда только был короткий сезон, у нас не вышло хорошо подготовиться, поскольку было непонятно, когда он начнётся, будет ли он вообще, к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки. Я до сих пор стараюсь готовиться к каждому матчу. Мне хочется играть, я ещё не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было за карьеру серьёзных травм. Я продолжаю заниматься и становиться лучше. Здесь нет никакого секрета — когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь играть больше и лучше», — сказал Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 36-летний форвард набрал 48 (22 + 26) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкину осталось набрать одно очко для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён.