Овечкину осталось набрать одно очко для попадания в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

Российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось набрать всего одно очко, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Таким образом, россиянин набрал 1368 очков (752 гола + 616 ассистов) за карьеру в НХЛ. При этом он провёл в лиге 1228 матчей.

По показателю набранных очков Овечкин занимает 26-е место и в истории лиги уступает всего в один балл Джонни Буцику.

Ранее сообщалось, что очки Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.