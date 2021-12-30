Очки Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
- Reuters
- © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:3, хотя по ходу игры местный коллектив побеждал 3:0.
В составе хозяев отличились Ларс Эллер, Джон Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин. Российские форвард и защитник «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.
Гости ответили шайбами Якова Тренина, Люка Канина и Филипа Форсберга.
В этом матче за «Вашингтон» дебютировал россиянин Александр Алексеев, который провёл на льду около девяти минут. А голкипер Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.
Ранее сообщалось, что Овечкин возглавил голосование капитанов на Матч звёзд НХЛ.