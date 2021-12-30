Очки Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Очки Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:3, хотя по ходу игры местный коллектив побеждал 3:0.

В составе хозяев отличились Ларс Эллер, Джон Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин. Российские форвард и защитник «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

Гости ответили шайбами Якова Тренина, Люка Канина и Филипа Форсберга.

В этом матче за «Вашингтон» дебютировал россиянин Александр Алексеев, который провёл на льду около девяти минут. А голкипер Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.

Ранее сообщалось, что Овечкин возглавил голосование капитанов на Матч звёзд НХЛ.

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