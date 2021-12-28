Овечкин возглавил голосование капитанов на Матч звёзд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место в голосовании болельщиков по выбору капитанов дивизионов на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в настоящий момент Овечкин набрал 30,4% голосов в Столичном дивизионе, опередив Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», который набрал 29,3% голосов в Тихоокеанском дивизионе.

В Атлантическом дивизионе больше всех голосов набрал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (17,2). Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» занимает первое место в Центральном дивизионе (13,5).

Голосование продлится до 8 января.

Ранее Ягр обратился к Овечкину в костюме Санта-Клауса.