Овечкин возглавил голосование капитанов на Матч звёзд НХЛ
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НХЛ, в настоящий момент Овечкин набрал 30,4% голосов в Столичном дивизионе, опередив Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», который набрал 29,3% голосов в Тихоокеанском дивизионе.
В Атлантическом дивизионе больше всех голосов набрал Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (17,2). Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» занимает первое место в Центральном дивизионе (13,5).
Голосование продлится до 8 января.
Ранее Ягр обратился к Овечкину в костюме Санта-Клауса.