Ягр обратился к Овечкину в костюме Санта-Клауса

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Форвард «Кладно» Яромир Ягр опубликовал сообщение в социальных сетях в костюме Санта-Клауса, обратившись к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Счастливого Рождества всем вам. Моя работа Санты в этом году закончена, так что теперь я могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови», — написал Ягр в своём Twitter.

В настоящий момент Овечкин забросил свою 752-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов. 

Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ (894), а второе место занимает Горди Хоу (801). Третий — Яромир Ягр (766).

Ранее Гретцки высказался о шансах Овечкина побить его рекорд.

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