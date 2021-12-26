Ягр обратился к Овечкину в костюме Санта-Клауса

Форвард «Кладно» Яромир Ягр опубликовал сообщение в социальных сетях в костюме Санта-Клауса, обратившись к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Счастливого Рождества всем вам. Моя работа Санты в этом году закончена, так что теперь я могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови», — написал Ягр в своём Twitter.

Merry Christmas to you all. My job as a Santa is finish for this year, so I can concentrate on hockey now. Look out Ovi8 😀 pic.twitter.com/ZnOiZBtCYg — Jaromir Jagr (@68Jagr) December 25, 2021

В настоящий момент Овечкин забросил свою 752-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов.

Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ (894), а второе место занимает Горди Хоу (801). Третий — Яромир Ягр (766).

Ранее Гретцки высказался о шансах Овечкина побить его рекорд.