Ягр обратился к Овечкину в костюме Санта-Клауса
«Счастливого Рождества всем вам. Моя работа Санты в этом году закончена, так что теперь я могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови», — написал Ягр в своём Twitter.
Merry Christmas to you all. My job as a Santa is finish for this year, so I can concentrate on hockey now. Look out Ovi8 😀 pic.twitter.com/ZnOiZBtCYg— Jaromir Jagr (@68Jagr) December 25, 2021
В настоящий момент Овечкин забросил свою 752-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов.
Уэйн Гретцки является рекордсменом НХЛ (894), а второе место занимает Горди Хоу (801). Третий — Яромир Ягр (766).
Ранее Гретцки высказался о шансах Овечкина побить его рекорд.