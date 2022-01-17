Овечкин вышел на первое место в снайперских и бомбардирских гонках текущего сезона НХЛ

Овечкин вышел на первое место в снайперских и бомбардирских гонках нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин в первом периоде матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:4) забросил свою 26 шайбу в сезоне. Таким образом, он набрал 53 очка, так как на его счету также 28 результативных передач.

Таким образом, он вышел не первое место в снайперской гонке, сравнявшись с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем. Также Александра стал лидером наравне с Драйзайтлем в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина и ассист Кузнецова.