«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина и ассист Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:4.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили российский капитан команды Александр Овечкин и Том Уилсон. Другой форвард хозяев из России, Евгений Кузнецов, отметился результативной передачей.

У гостей дубль оформил Элиас Петтерссон, а также по разу отличились Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэнакс» находятся на 13-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на единоличное 100-е место по количеству матчей в НХЛ.