Хоккеист Амиров: нас не хватало на весь матч, возможно и эмоций не хватало

Форвард молодёжной сборной России по хоккею Родион Амиров прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Тяжело сейчас что-то говорить, потому что не всё получилось из того, что хотели сделать. Конечно, сборная России ехала за золотом. И я скажу так: ни к одному из парней нет претензий по самоотдаче. Все старались, все боролись, но не получилось. Проблемы с физикой? На самом деле, да. Были такие вещи, что нас не хватало на весь матч. Тренерский штаб сейчас будет разбираться, в чём дело. Возможно, что и эмоций не хватало», — приводит слова Амирова «Чемпионат».

Он отметил, что не может сказать, почему ни одного из представителей российской сборной не оказалось в топ-15 бомбардиров МЧМ.

«Наверное, нам нужно было больше лезть на ворота и как-то по-другому действовать. Пока что мы не делали большого анализа. Сложно говорить. Те ребята, которые смогут поехать на следующий чемпионат мира, получили большой опыт. Надеюсь, что они выиграют золото. У них всё для этого будет», — подытожил хоккеист.

19-летний форвард сыграл в семи матчах за сборную и записал в свой актив шесть (2 + 4) очков. На его счету в общей сложности четыре штрафные минуты.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее Игорь Ларионов высказал мнение что физическая подготовка команды не была причиной неудачного выступления сборной МЧМ.