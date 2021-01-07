Ларионов о результате сборной России на МЧМ: не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение что физическая подготовка команды не была причиной неудачного выступления на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это поражение тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании была проделана хорошая работа в необычное время. Говорить, что кто-то был не готов, не совсем правильно. Не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он также высказался о слухах о том, что тренер по общей физической подготовке Филипп Арзамасов попал в сборную благодаря родственным связям с самим Ларионовым.

«Он много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Здесь не может быть таких вопросов», — добавил специалист.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что по мнению Владислава Третьяка сборной России не хватило физической подготовки на МЧМ.