Ларионов о результате сборной России на МЧМ: не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП
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«Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это поражение тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании была проделана хорошая работа в необычное время. Говорить, что кто-то был не готов, не совсем правильно. Не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».
Он также высказался о слухах о том, что тренер по общей физической подготовке Филипп Арзамасов попал в сборную благодаря родственным связям с самим Ларионовым.
«Он много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Здесь не может быть таких вопросов», — добавил специалист.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что по мнению Владислава Третьяка сборной России не хватило физической подготовки на МЧМ.