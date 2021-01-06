Третьяк: на этом МЧМ у сборной России видел только две хорошие игры
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«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — против американцев и шведов. Был ещё хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Он отметил, что сборной России не хватило физической подготовки.
«Из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые десять минут, когда мы выглядели просто шикарно. В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чём причины», — добавил глава ФХР.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что Василий Пономарёв призвал не перекладывать на Игоря Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ.