Третьяк: на этом МЧМ у сборной России видел только две хорошие игры

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — против американцев и шведов. Был ещё хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что сборной России не хватило физической подготовки.

«Из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые десять минут, когда мы выглядели просто шикарно. В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чём причины», — добавил глава ФХР.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Василий Пономарёв призвал не перекладывать на Игоря Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ.