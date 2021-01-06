Пономарёв призвал не перекладывать на Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ
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«Много негатива в сторону Ларионова идёт, но проиграл не он — мы проиграли. Не надо на него давить, очень прошу. Падает очень много на него сейчас, а виноваты мы. Хочу, чтобы он дальше работал с молодёжкой. В обществе Ларионова не только находиться приятно, он ещё и учит тебя, даёт такие советы, которые ты нигде не получишь. Расстроюсь, если он уйдёт или его уберут. Многие не представляют, насколько это великий человек. Мы будем лучше, обещаю, правильные выводы сделаем и будем сильнее», — приводит слова Пономарёва РИА Новости.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, потерпев три поражения по ходу турнира— от Чехии на групповом этапе (0:2), от Канады в полуфинале (0:5) и от Финляндии в матче за бронзу (1:4).
Ранее Александр Пашков высказал мнение, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ.