Пономарёв призвал не перекладывать на Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ

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Форвард молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв призвал не сваливать всю вину за результат команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне на главного тренера сборной Игоря Ларионова.
Пономарёв призвал не перекладывать на Ларионова вину за неудачу сборной на МЧМ
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«Много негатива в сторону Ларионова идёт, но проиграл не он — мы проиграли. Не надо на него давить, очень прошу. Падает очень много на него сейчас, а виноваты мы. Хочу, чтобы он дальше работал с молодёжкой. В обществе Ларионова не только находиться приятно, он ещё и учит тебя, даёт такие советы, которые ты нигде не получишь. Расстроюсь, если он уйдёт или его уберут. Многие не представляют, насколько это великий человек. Мы будем лучше, обещаю, правильные выводы сделаем и будем сильнее», — приводит слова Пономарёва РИА Новости.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, потерпев три поражения по ходу турнира— от Чехии на групповом этапе (0:2), от Канады в полуфинале (0:5) и от Финляндии в матче за бронзу (1:4).

Ранее Александр Пашков высказал мнение, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ.

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