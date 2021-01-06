Пашков считает, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков высказал мнение о выступлении молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Считаю, что наша команда не смогла реализовать свой потенциал и выступила на троечку. Да, год назад молодёжная сборная с Романовым, Морозовым, Марченко и Денисенко выглядела более мощно и сбалансированно, но и команду-2021 не назову слабой и даже средней. Как и год назад, могли рассчитывать на финал», — приводит слова Пашкова Russia Hockey.

Он отметил, что фактор малой площадки не был должным образом оценён при выборе тактики, что, по его мнению, отразилось на выступлении команды.

«Наряду с Канадой Россия, надеюсь, остаётся единственной хоккейной страной, которая признаёт только первое место. На мой взгляд, любой результат матча с финнами не менял принципиальной оценки выступления российской команды. В первые дни нового года хоккей нас не порадовал», — добавил Пашков.

По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.