Пашков считает, что сборная России не смогла реализовать свой потенциал на МЧМ
- © fhr.ru
«Считаю, что наша команда не смогла реализовать свой потенциал и выступила на троечку. Да, год назад молодёжная сборная с Романовым, Морозовым, Марченко и Денисенко выглядела более мощно и сбалансированно, но и команду-2021 не назову слабой и даже средней. Как и год назад, могли рассчитывать на финал», — приводит слова Пашкова Russia Hockey.
Он отметил, что фактор малой площадки не был должным образом оценён при выборе тактики, что, по его мнению, отразилось на выступлении команды.
«Наряду с Канадой Россия, надеюсь, остаётся единственной хоккейной страной, которая признаёт только первое место. На мой взгляд, любой результат матча с финнами не менял принципиальной оценки выступления российской команды. В первые дни нового года хоккей нас не порадовал», — добавил Пашков.
По итогам молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России заняла четвёртое место, проиграв Финляндии в матче за бронзу.
Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.