Хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021

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Международная федерация хоккея (IIHF) объявила имена обладателей индивидуальных наград, а также состав символической сборной по итогам чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

Как сообщает пресс-служба IIHF, в состав символической сборной вошли голкипер Девон Леви (Канада), защитники Боуэн Байрэм (Канада), Вилле Хейнола (Финляндия), форварды Тревор Зеграс (США), Дилан Козенс (Канада) и Тим Штюцле (Германия).

Лучшим голкипером турнира был признан Леви, оформивший три шат-аута и отразивший 139 бросков при пяти пропущенных шайбах.

Лучшим защитником стал финн Топи Ниемеля, на счету которого восемь (2 + 6) очков.

Лучшим форвардом назвали немца Штюцле, набравшего десять (5 + 5) очков.

Самым ценным игроком (MVP) турнира стал американец Тревор Зеграс, выигравший гонку бомбардиров: 18 (7 + 11) очков.

Ранее сообщалось, что сборная США победила Канаду и выиграла МЧМ-2021 по хоккею.

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