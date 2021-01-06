Хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021
Как сообщает пресс-служба IIHF, в состав символической сборной вошли голкипер Девон Леви (Канада), защитники Боуэн Байрэм (Канада), Вилле Хейнола (Финляндия), форварды Тревор Зеграс (США), Дилан Козенс (Канада) и Тим Штюцле (Германия).
Лучшим голкипером турнира был признан Леви, оформивший три шат-аута и отразивший 139 бросков при пяти пропущенных шайбах.
Лучшим защитником стал финн Топи Ниемеля, на счету которого восемь (2 + 6) очков.
Лучшим форвардом назвали немца Штюцле, набравшего десять (5 + 5) очков.
Самым ценным игроком (MVP) турнира стал американец Тревор Зеграс, выигравший гонку бомбардиров: 18 (7 + 11) очков.
Ранее сообщалось, что сборная США победила Канаду и выиграла МЧМ-2021 по хоккею.