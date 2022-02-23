Врач рассказал, сможет ли хоккеист Амиров вернуться в спорт после опухоли мозга

Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Лю Хуншен отреагировал на обнаружение опухоли головного мозга у Родиона Амирова, хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев».

«Опухоль мозга — это уже очень серьёзно. Обычно начинается всё с нарушения зрения и двигательной системы. Нужно срочно делать операцию, это единственный выход. Ему всего 20 лет, он ещё молодой. Если недавно нашли и сделают операцию, он сможет вернуться в спорт», — цитирует Лю Хуншена «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.

Ранее Амиров заявил, что сохраняет позитивный настрой после обнаружения опухоли мозга.