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В «Салавате Юлаеве» заявили, что нацелены на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что перед уфимской командой поставлена цель стать чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

«Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

По мнению Баширова, в московском ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль в победе в Кубке Гагарина минувшего сезона.

«Но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий КХЛ, но и из-за сложной ситуации на рынке», — добавил он.

«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии. В коллекции команды из столицы Башкирии победа в КХЛ в 2011 году.

Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что Родион Амиров вылечит опухоль мозга и вернётся на лёд.

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