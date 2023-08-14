В «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи
- РИА Новости
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«Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист», — говорится в заявлении команды в Telegram.
О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее Роман Ротенберг отреагировал на новость о смерти Амирова.