В «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи

В «Салавате Юлаеве» выступили с заявлением в связи со смертью 21-летнего нападающего Родиона Амирова.

«Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи. Он навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист», — говорится в заявлении команды в Telegram.

О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее Роман Ротенберг отреагировал на новость о смерти Амирова.