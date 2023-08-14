Ротенберг — о смерти Амирова: мы потеряли брата

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на новость о смерти 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Ком в горле от такого известия. Мы потеряли брата, который мог бы жить, играть в хоккей. Вся хоккейная семья молилась за тебя», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн поблагодарил врачей, «Торонто» и «Салават Юлаев» за помощь хоккеисту и его семье.