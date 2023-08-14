Президент «Торонто»: на протяжении всей битвы позитив Амирова вдохновлял всех вокруг него

Президент клуба НХЛ «Торонто» Брендан Шэнахэн отреагировал на известие о смерти нападающего Родиона Амирова.

«Организация опустошена этой трагической потерей. На протяжении всей отважной битвы позитив Родиона вдохновлял всех вокруг него.

Он произвёл неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков», — приводит слова Шэнахэна пресс-служба клуба.

В 2020 году «Торонто» выбрал форварда в первом раунде драфта НХЛ под общим 15-м номером.

О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее в «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи.