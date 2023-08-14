Президент «Торонто»: на протяжении всей битвы позитив Амирова вдохновлял всех вокруг него
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«Организация опустошена этой трагической потерей. На протяжении всей отважной битвы позитив Родиона вдохновлял всех вокруг него.
Он произвёл неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков», — приводит слова Шэнахэна пресс-служба клуба.
В 2020 году «Торонто» выбрал форварда в первом раунде драфта НХЛ под общим 15-м номером.
О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент Дэн Мильштейн.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее в «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи.