Хоккеист Амиров будет похоронен в Уфе

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, сообщил о подробностях похорон хоккеиста.

«На данный момент мы занимаемся вопросами логистики. Тело Родиона будет доставлено из Мюнхена в Уфу, где также планируется проведение церемонии прощания с Родионом», — цитирует Мильштейна РИА Новости.

О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент игрока.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее в «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи.