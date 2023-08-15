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Хоккеист Амиров будет похоронен в Уфе

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Дэн Мильштейн, агент нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, сообщил о подробностях похорон хоккеиста.
Хоккеист Амиров будет похоронен в Уфе
  • РИА Новости

«На данный момент мы занимаемся вопросами логистики. Тело Родиона будет доставлено из Мюнхена в Уфу, где также планируется проведение церемонии прощания с Родионом», — цитирует Мильштейна РИА Новости.

О смерти спортсмена 14 августа сообщил агент игрока.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее в «Салавате Юлаеве» заявили, что Амиров всегда был большой частью хоккейной семьи.

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