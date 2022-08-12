«Кого-то обвинять не имеет смысла»: что известно о гибели 14-летнего хоккеиста школы СКА

11 августа на тренировке скончался 14-летний нападающий школы СКА. Во время отработки меньшинства форвард принял на себя бросок одноклубника. От удара у мальчика остановилось сердце. Врач команды оказал первую помощь хоккеисту. Скорая помощь довезла спортсмена до больницы, но спасти его не удалось. Родители мальчика никого не винят в трагедии.

На тренировке в школе петербуржского хоккейного СКА произошла трагедия. В результате несчастного случая скончался нападающий. Юноше было всего 14 лет.

Занятие проходило в комплексе на Ждановской улице. Ребята 2008 года рождения отрабатывали игровые действия на льду. Шайба отлетела к одному из защитников. Он, недолго думая, издали сильно щёлкнул по воротам.

Спортсмен в этот момент находился рядом с голкипером и собой преградил дорогу снаряду. Хоккеист согнулся от боли, проехал несколько метров и, потеряв сознание, рухнул на лёд. Как оказалось, шайба попала юноше в незащищённое место под нагрудным щитком и удар вызвал остановку сердца.

К хоккеисту сразу же подъехали остальные ребята и тренер. Не нащупав пульс, ему начали оказывать первую помощь, была экстренно вызвана скорая помощь. Врач команды сумел завести сердце Всеволода, но ненадолго. Приехавшие специалисты забрали его в больницу. Увы, все попытки спасти подростка оказались безуспешными — юношу довезли до медучреждения, но было уже поздно. У него диагностирован ушиб сердца и лёгкого.

Следственные органы Санкт-Петербурга уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на официальном сайте ГСУ СК РФ.

Родные хоккеиста считают случившееся несчастным случаем. По словам Игоря Малкова, отца спортсмена, это был обычный игровой эпизод.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Они отрабатывали меньшинство: пятёрка атакует, четвёрка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно», — приводит слова Игоря Малкова «Газета.ру».

Первой со словами поддержки к родными и близким юноши, а также его друзьям обратилась пресс-служба СКА.

«Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведёт внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится на официальном сайте команды.

Федерация хоккея России также выразила свои соболезнования в связи со смертью подростка. «ФХР скорбит о потере», — говорится в сообщении.

Случившееся шокировало и главного тренера петербуржцев Романа Ротенберга. Специалист эмоционально отреагировал на смерть Малкова в своём Telegram-канале.

«Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас. Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребёнка. Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», — написал Ротенберг.

Погибший спортсмен в 2015 году дебютировал за «СКА Стрельна». Также играл за «Олимпийские надежды» и «Динамо Питер». Регулярно выходил на лёд на Кубке и первенстве города.

К сожалению, это не первая за последнее время смерть молодого хоккеиста в результате несчастного случая. В марте 2021 года скончался защитник «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. Роковой инцидент произошёл в Ярославле во время матча плей-офф Молодёжной хоккейной лиги с «Локомотивом». В начале второго периода игрок железнодорожников пытался вбросить шайбу в зону противника, но вместо этого попал в Файзутдинова. Капитан петербуржцев схватился за голову и упал на лёд, после чего не поднимался на протяжении нескольких минут. Покинуть площадку он смог только на носилках. Через несколько дней юноша скончался в больнице.

В ноябре 2021 года ушёл из жизни 16-летний защитник МХК «Динамо». Во время встречи с ЦСКА в рамках Открытого первенства столицы он потерял равновесие и сильно ударился головой о борт, а вернувшись на скамейку запасных, потерял сознание. Спортсмен был экстренно госпитализирован, в больнице ему сделали операцию. Отмечалось, что она прошла успешно. Однако организм юноши так и не справился с повреждением.