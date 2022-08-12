В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с гибелью юного хоккеиста команды СКА

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего хоккеиста школы СКА Всеволода Малкова на тренировке.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), сообщается на сайте ГСУ СК России.

Во время одного из упражнений на тренировке 11 августа шайба после броска попала Всеволоду Малкову в грудь в область сердца.

Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту. Доктора скорой помощи провели реанимационные мероприятия.

Сердце мальчика смогли запустить, его доставили в больницу. Однако спасти юного спортсмена так и не удалось.

Ранее сообщалось, что 19-летняя лыжница сборной Словении погибла в Норвегии во время подготовки к сезону.