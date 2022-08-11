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19-летняя лыжница сборной Словении погибла в Норвегии во время подготовки к сезону

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Словенская лыжница Хана Ямник погибла в Норвегии во время подготовки к сезону в результате несчастного случая.
19-летняя лыжница сборной Словении погибла в Норвегии во время подготовки к сезону
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте Лыжной ассоциации Словении (SZS).

По информации VG, несчастный случай произошёл на пересечённой местности, где спортсменка тренировалась на лыжероллерах. Она попала под грузовик, однако водитель не признаёт себя виновным.

19-летняя лыжница была включена в предварительный состав сборной Словении на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший хоккеист ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» Артём Марьямс.

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