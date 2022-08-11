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Победитель МЧМ в составе сборной России по хоккею Марьямс скончался в возрасте 42 лет

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Ушёл из жизни бывший хоккеист ярославского «Локомотива» и московского «Спартака» Артём Марьямс.
Победитель МЧМ в составе сборной России по хоккею Марьямс скончался в возрасте 42 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Бывшему защитнику было 42 года. Причина смерти неизвестна.

Марьямс за свою карьеру также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», новокузнецкий «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо».

Всего в чемпионатах России хоккеист провёл 243 матча, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. 

В составе молодёжной сборной России он в 1999 году стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что умер бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин.

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