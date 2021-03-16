«Навсегда в «Динамо», навечно в наших сердцах»: что известно о смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова

В Ярославле скончался защитник молодёжной хоккейной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. 19-летний спортсмен несколькими днями ранее оказался в реанимации — в ходе матча плей-офф МХЛ с «Локомотивом» ему в незащищённую часть тела попала шайба после броска соперника. На данный момент официальная причина смерти не озвучена, по делу проводится доследственная проверка по факту получения травмы.

16 марта в Ярославле скончался защитник «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. Последние несколько суток спортсмен находился в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьёва после того, как ему попали шайбой в голову во время матча плей-офф МХЛ. В октябре 2020-го молодому хоккеисту исполнилось 19 лет.

«Сегодня ушёл из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура... Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Файзутдинов родился в Челябинске. По ходу сезона-2016/17 перешёл из юниорской команды для игроков не старше 16 лет местного «Трактора» в петербургское «Динамо». С 2017 года он выступал за коллектив из Петербурга в МХЛ. Там, по информации Elite Prospects, он провёл 191 матч и записал на свой счёт 19 очков (0 + 19).

В клубе заявили, что намерены почтить память спортсмена, в связи с чем четвертьфинальная встреча Высшей хоккейной лиги между санкт-петербургским «Динамо» и «Нефтяником» 16 марта началась с минуты молчания. Также этот ритуал будет предшествовать играм МХЛ (16 и 17 марта) и КХЛ (17 и 18 марта).

Роковой инцидент произошёл во время матча плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Динамо». В начале второго периода защитник ярославской команды Дмитрий Тювилин пытался вбросить шайбу в зону противника, но вместо этого попал в Файзутдинова. Капитан петербуржцев схватился за голову и упал на лёд, после чего не поднимался на протяжении нескольких минут. Покинуть площадку он смог только на носилках.

Впоследствии Файзутдинов был доставлен в местную клиническую больницу, где ему и оказывали помощь. При этом мать спортсмена Елена признавалась, что хотела бы транспортировать сына в Москву, так как в Ярославле врачи не имели опыта работы с подобными травмами.

«Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть... Просто они (врачи больницы имени Соловьёва. — RT) мне сказали, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — цитирует Файзутдинову 76.ru.

Однако, как сообщало издание со ссылкой на источник в больнице, консилиум врачей пришёл к выводу, что транспортировка пациента в таком состоянии невозможна.

Накануне в пресс-службе «Динамо» сообщили, что хоккеист по-прежнему находится в Ярославле в тяжёлом состоянии. Отмечалось, что для него «делается всё возможное, а в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи». Кроме того, клуб заверил, что взял на себя расходы на лечение.

Ситуация вокруг Файзутдинова привлекла внимание многих спортсменов по всему миру. Поддержку капитану «Динамо» выразил серебряный призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в составе сборной США Джереми Рёник.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что за двое суток состояние защитника не улучшилось.

«При всем объёме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — заявили РИА Новости в департаменте здравоохранения Ярославской области за сутки до смерти Файзутдинова.

Стоит отметить, что до настоящего момента достоверно не известна точная причина смерти молодого хоккеиста. Официальные организации пока воздерживаются от комментариев. Одну из версий опубликовало ФАН со ссылкой на собственный источник, пожелавший остаться неизвестным. По информации издания, у Файзутдинова остановилось сердце. При этом агентство сообщает, что шайба попала спортсмену в сонную артерию. При этом, согласно другим сведениям, шайба могла попасть ему в не защищённую шлемом часть головы.

Смерть 19-летнего хоккеиста стала трагедией для российского спорта. Соболезнования родным и близким выразили многие национальные организации и клубы. При этом вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что организация намерена помочь родственникам Файзутдинова.

«Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург). Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье», — заверил Ротенберг.

Соболезнования в связи с кончиной спортсмена выразили многие клубы КХЛ, в том числе московские ЦСКА, «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский СКА, омский «Авангард», казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и другие. Также память юного хоккеиста почтили и представители других видов спорта.

«Умер хоккеист «Динамо» (СПб) Тимур Файзутдинов. Несколько дней назад во время матча шайба попала ему в голову. Врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком серьёзной. Выражаем соболезнования семье и близким Тимура», — говорится в Twitter Российского футбольного союза (РФС).

В свою очередь, капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв признался, что было шокирован вестью о смерти Файзутдинова.

«Такие новости с утра про молодого парня... Он здорово играл, и такое стечение обстоятельств... Родным и близким — держаться. Мы все расстроены. Прекрасный парень ушёл из хоккейной семьи, очень жаль. Если можно придумать, как экипировку сделать более безопасной, — надо придумывать. Я смотрел видео, там просто вброс шайбы в зону, и ему попало в голову», — сказал Шипачёв.

Также по теме Олимпийское золото, 31 мировой рекорд и дуэль с Жаботинским: каким мир запомнит Юрия Власова В Москве на 86-м году жизни скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Власов. По словам генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина,...

Однако существует вероятность, что в деле Файзутдинова ещё не поставлена точка. В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту получения травмы хоккеистом «Динамо», которая впоследствии привела к его гибели.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Ярославской области.

В то же время известный юрист Максим Пашков выразил мнение, что проверка вряд ли приведёт к возбуждению уголовного дела. По его словам, случившееся в матче «Динамо» — «Локомотив» можно классифицировать как «невиновное причинение вреда».

«В УК есть статьи «причинение смерти по неосторожности» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», но по отношению к спорту, к соревновательным дисциплинам, к игровым моментам они не применяются. Нередко что-то, что формально подпадает под вышеуказанные статьи, случается на хоккейной площадке или боксёрском ринге. Тем не менее спортсмены соглашаются с этими рисками, такова их профессия. Очень жаль, что произошла трагедия, но в ней никто не виноват», — заявил Пашков РИА Новости.