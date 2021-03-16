Матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове
- © mhl.khl.ru
«Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память о Тимуре Файзутдинове. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура», — сообщается на официальном сайте МХЛ.
19-летний Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между «Динамо» и ярославским «Локомотивом».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы.