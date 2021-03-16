Умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы

Защитник санкт-петербургского молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Тимур Файзутдинов, находившийся в реанимации после попадания шайбы в голову, скончался.

«Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура. Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — говорится на официальной странице «Динамо» Санкт-Петербург в соцсети «ВКонтакте».

19-летний Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок МХК «Динамо» СПб находится в критическом состоянии после попадания шайбы в голову.