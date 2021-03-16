Игрок МХК «Динамо» СПб находится в критическом состоянии после попадания шайбы в голову

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В молодёжном хоккейном клубе «Динамо Санкт-Петербург» рассказали о состоянии защитника Тимура Файзутдинова.
Игрок МХК «Динамо» СПб находится в критическом состоянии после попадания шайбы в голову
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«Тимур Файзутдинов по-прежнему находится в ярославской больнице в тяжёлом состоянии. Для Тимура делается всё возможное: в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, им занимаются квалифицированные врачи», — сообщается на официальной странице «Динамо» СПб в социальной сети «ВКонтакте».

Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между петербуржским «Динамо» с ярославским «Локомотивом» (1:5).

Ранее «Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс».

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