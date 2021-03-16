«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»

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Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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«Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит выступления в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста остаются за челябинским клубом», — говорится в сообщении «Трактора» в Twitter.

В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 24 (16 + 9) очка.

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