«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора» и продолжит выступления в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста остаются за челябинским клубом», — говорится в сообщении «Трактора» в Twitter.

В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 24 (16 + 9) очка.

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