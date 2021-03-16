СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова

Стала известна причина смерти защитника молодёжной команды петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Как сообщает ФАН со ссылкой на свой источник, попадание шайбы в сонную артерию спровоцировало остановку сердца у хоккеиста.

19-летний Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы.