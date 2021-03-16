Федерация хоккея России поможет семье погибшего Файзутдинова

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Тимура Файзутдинова, защитника молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.
Федерация хоккея России поможет семье погибшего Файзутдинова
  • © Официальная группа МХК "Динамо Санкт-Петербург"
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«Очень обидная ситуация. От всей ФХР хочу выразить соболезнования родителям и всем близким Тимура Файзутдинова. Мы готовы помочь семье Тимура», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

19-летний Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между «Динамо» и ярославским «Локомотивом».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы.

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