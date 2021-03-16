Федерация хоккея России поможет семье погибшего Файзутдинова
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«Очень обидная ситуация. От всей ФХР хочу выразить соболезнования родителям и всем близким Тимура Файзутдинова. Мы готовы помочь семье Тимура», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».
19-летний Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча между «Динамо» и ярославским «Локомотивом».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы.