Удар о борт и искусственная кома: что известно о состоянии 16-летнего хоккеиста «Динамо» Родионова

16-летний защитник МХК «Динамо» Валентин Родионов находится в Морозовской детской городской клинической больнице и введён в состояние искусственной комы из-за серьёзной травмы головы. Повреждение юный спортсмен получил во время матча Открытого первенства столицы с ЦСКА. Сообщается, что он сильно ударился о борт и, вернувшись на скамейку, потерял сознание. Спортсмен был экстренно госпитализирован, в больнице ему провели операцию.

Прямо по ходу встречи 16-летний защитник бело-голубых Валентин Родионов потерял сознание на скамейке запасных и экстренно был госпитализирован в Морозовскую городскую клиническую больницу в ходе матча Открытого первенства Москвы среди хоккеистов 2005 года рождения между ЦСКА и «Динамо»

Во вторник в клубе более подробно рассказали о состоянии спортсмена. Сообщается, что в настоящий момент юноша находится в медикаментозной коме, а его здоровьем занимаются лучшие врачи столицы. Также в «Динамо» подчеркнули, что оказывают Родионову «полную поддержку».

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«Обращаем внимание, никакие сборы средств не ведутся. Клуб полностью берёт на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению. Руководство, игроки и тренерский штаб желают хоккеисту скорейшего выздоровления», — говорится на официальном сайте бело-голубых.

Опасную травму Валентин получил ещё в воскресенье. Его команда проводила принципиальную встречу с ЦСКА и в итоге одержала важную победу со счётом 6:4. Сам защитник даже отметился голом в начале второго периода, который позволил «Динамо» уйти в отрыв.

А вскоре Родионов умудрился травмироваться, даже не вступая в единоборства с соперниками. По информации СМИ, он потерял равновесие и сильно ударился головой о борт. Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, после этого спортсмен вернулся на скамейку, где и потерял сознание. Ему прямо на месте была оказана экстренная медицинская помощь.

«Валентин Родионов был госпитализирован в ГБУЗ «Морозовская городская клиническая больница». Защитнику была оказана необходимая помощь и проведена операция. В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии», — приводит слова пресс-атташе МХК «Динамо» Алексея Азарных «Р-Спорт».

Позже стали известны подробности оперативного вмешательства. Чтобы снизить давление на мозг юноши из-за скопившейся жидкости, врачи провели декомпрессионную трепанацию черепа, сообщает «Пятый канал».

Позже в Telegram-канале «Мутко против», сославшись на слова медиков, отметили, что хоккеист хотя и получил сильную черепно-мозговую травму, в настоящий момент «находится в стабильном состоянии», а сама операция «прошла успешно». При этом сотрудники полиции, якобы, начали проверку случившегося. Внутреннюю проверку пообещали провести и в Федерации хоккея Москвы, под эгидой которой состоялся матч.

«Все расходы на себя взял клуб, мы с ними на связи. Валентину обеспечивается необходимая помощь. При необходимости ФХМ готова оказать всяческую поддержку семье Валентина Родионова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. А всем остальным — игрокам и тренерам — максимально внимательного отношения к своему самочувствию», — заявили «Матч ТВ» в федерации.

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Что касается самого пострадавшего хоккеиста, то он принял участие лишь в четырёх матчах Открытого первенства столицы нынешнего сезона, забросив в них одну шайбу и отдав такое же количество результативных передач.

Ранее защитник выступал за воскресенский «Химик», но надёжной игрой обратил на себя внимание «Динамо», куда и перебрался в 2018-м. Выйдя на новый уровень, спортсмен продолжил прогрессировать, чему свидетельством стал дебют в Молодёжной хоккейной лиге. В текущем розыгрыше МХЛ 16-летний защитник принял участие в десяти встречах и даже отдал голевой пас на партнёра в противостоянии с «Красной Армией».

Оказался востребован Родионов и в юниорской сборной России U17, куда в 2021-м регулярно получал вызовы. В середине ноября в её составе он сыграл в Кубке президентского спортивного клуба. Отечественная команда одержала три уверенные победы над сверстниками из Белоруссии, Казахстана, а также сборной МТЗ Юниорской лиги. Валентин отметился во всех матчах и даже набрал балл за ассист.

К сожалению, это далеко не первый случай в текущем году, когда молодой хоккеист сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем. Так, в начале ноября на 22-м году жизни скончался воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов. Спортсмен получил тяжёлую травму позвоночника и оказался буквально прикован к постели. Родные и друзья объявили о сборе средств, и, казалось, состояние нападающего улучшилось, но справиться с последствиями повреждения ему не удалось.

«Наше сердце разбито. С глубоким прискорбием сообщаем, что буквально несколько часов назад ушёл из жизни Андрей Болтов... Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим», — гласит пост на странице в Instagram МХК «Липецк», цвета которого Болтов также защищал.

А в марте не стало другого защитника МХЛ Тимура Файзутдинова, который также выступал за «Динамо», только из Санкт-Петербурга. Причиной смерти юного спортсмена в 19 лет стало случайное попадание шайбы в голову во время встречи плей-офф лиги с «Локомотивом» в Ярославле. Врачи несколько суток боролись за жизнь молодого человека, но спасти его не сумели.