Ерёменко заявил, что нынешний сезон КХЛ последний в его карьере

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко высказался о желании повесить коньки на гвоздь по окончании нынешнего сезона.

«По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит, и у профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане. А это не совсем правильно. За какие-то личные рекорды я точно не цепляюсь. Прошёл в хоккее очень долгий путь, и сейчас наступил момент, когда понимаешь, насколько близкие люди для тебя важны», — цитирует Ерёменко пресс-служба «Динамо».

Он добавил, что при подписании контракта ему было важно, чтобы клуб в нём нуждался. Хоккеист понимал, что одного его желания играть мало, нужно, чтобы команда хотела его видеть.

Напомним, что соглашение 40-летнего Ерёменко истекает по окончании текущего сезона.

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