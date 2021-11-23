«Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы 16-летнего хоккеиста, который находится в коме

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Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы хоккеиста системы команды Валентина Родионова.
«Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы 16-летнего хоккеиста, который находится в коме
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«Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что клуб не объявлял о сборе средств. «Динамо» оказывает полную поддержку Родионову. По информации пресс-службы, с хоккеистом работают лучшие врачи Москвы.

Ранее сообщалось, что врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего хоккеиста.

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