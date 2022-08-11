Юный хоккеист команды СКА 2008 года рождения скончался после тренировки

В СКА сообщили, что в результате несчастного случая произошла трагедия на тренировке команды петербургской школы, во время которой скончался юный хоккеист.

«СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведёт внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Во время одного из упражнений на тренировке 11 августа шайба после броска попала Всеволоду Малкову в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту. Доктора скорой помощи провели реанимационные мероприятия. Сердце мальчика смогли запустить, его доставили в больницу. Однако юного спортсмена спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что 19-летняя лыжница сборной Словении погибла в Норвегии во время подготовки к сезону.



